Азербайджанский бренд SmartScoring будет управлять Европейским Олимпийским фестивалем

2017-06-23 04:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский бренд SmartScoring предоставит услуги электронного подсчета очков, хронометража и видеонаблюдения на Европейском юношеском Олимпийском фестивале, который пройдет в венгерском городе Гйор. Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте Федерации гимнастики Азербайджана.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль - первые европейские комплексные спортивные соревнования среди спортсменов в возрасте 14-18 лет, которые проводятся Европейским олимпийским комитетом раз в два года. Ожидается, что в 15-х по счету Играх, которые будут проведены в этом году, примут участие спортсмены из 50 стран - членов комитета.

Азербайджанский инновационный бренд SmartScoring, профиль которого - разработка и производство электронных систем подсчета оценок и судейства, хронометража и аккредитации для проведения спортивных соревнований, является официальным партнером Федерации гимнастики Азербайджана и, в то же время, Европейского гимнастического союза. SmartScoring уже профессионально предоставлял услуги электронного подсчета очков, хронометража и судейства во многих крупномасштабных соревнованиях, в числе которых Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и по художественной гимнастике, в том числе этапы Кубка Мира по видам гимнастики, прошедшие в Баку, и 42-я Всемирная шахматная олимпиада.

Команда SmartScoring, состоящая из высококвалифицированных профессионалов, после Европейского Олимпийского фестиваля отправится в Италию для подготовки к Чемпионату Европы по аэробной гимнастике, а дальше их ждет Польша, где будет проводиться Чемпионат Европы по акробатической гимнастике.