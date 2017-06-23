В Италии вертолет польских вооруженных сил разбился в ходе учений

2017-06-23 04:22 | www.trend.az | 4

Вертолет вооруженных сил Польши, принимавший участие в военных учениях на северо-востоке Италии, разбился в четверг близ городка Массандзаго в провинции Падуя, передает РИА Новости со ссылкой на новостной телеканал TGcom24.

По имеющейся информации, вертолет, на борту которого находились пять польских и один французский военный, вылетел с военного аэропорта в Риволто и вместе с другими винтокрылыми машинами участвовал в тренировочном полете. Внезапно турбину вертолета охватил огонь, и пилот вынужден был совершить экстренную посадку на поле одного из местных фермерских хозяйств.

По свидетельствам очевидцев, в момент аварийной посадки на борту возник сильный пожар. Тем не менее, ни один из находившихся в вертолете военных серьезно не пострадал, летчикам была оказана скорая медицинская помощь. Тушением загоревшейся боевой машины занимались несколько пожарных расчетов из городов Падуя и Читтаделла.