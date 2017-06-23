В Баку группа лиц напала на дом, убит 1 человек, еще двое ранены

2017-06-23 04:25 | www.apa.az | 4

В Баку в результате нападения группы лиц на дом убит 1 человек, еще двое ранены. Как сообщает АПА, инцидент произошел по адресу: Ясамальский район, улица Ибрагима Абилова 60 (бывшая Советская). По сообщению, в дом 50-летней Гасановой Матанат Агамалы гызы явились 4 человека, включая некоего Сянана - бывшего гражданского супруга квартирантки Алиевой Махиры Тофиг гызы 1989 г.р.

В конфликт, вспыхнувший между Сянаном и Махирой, пытались вмешаться хозяйка дома и ее 26-летний сын Гасанов Лачын Гюльбала оглу.

Однако, Сянан при поддержке друзей сначала нанес ножевые ранения хозяевам дома, а затем Махире Алиевой.

Пострадавшие доставлены в клинический медцентр №1. Несмотря на усилия врачей Махиру спасти не удалось.

По факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.