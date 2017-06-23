Роналду отказался выплачивать €14,7 млн налоговым органам Испании

2017-06-23 04:54 | www.apa.az | 4

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу отказался выплачивать €14,7 млн налоговым органам Испании. Как передает АПА со ссылкой Газета.ру, об этом сообщает RT.

По информации Marca, 31 июля в суде 32-летний футболист намерен отстаивать свою точку зрения. В преддверии этого процесса Роналду уже нанял двух юристов из международной юридической компании Baker & McKenzie, которые будут защищать его перед судом.

Роналду подозревается в уклонении от уплаты налогов испанским властям на сумму €14,7 млн в период с 2011 по 2014 год.