На побережье Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 6,8, есть пострадавшие

2017-06-23 05:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Тихом океане у берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 6,8, передает Associated Press.

Подземные толчки были зафиксированы в 06:31 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 38 километрах к юго-западу от Пуэрто-Сан-Хосе. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Представитель национального агентства по стихийным бедствиям Гватемалы Хулио Санчес сказал, что в результате землетрясения четыре человека получили травмы и был нанесен некоторый ущерб инфраструктуре.