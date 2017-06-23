AB'den savunma ve güvenlikte iş birliğini artırma kararı

2017-06-23 05:19 | www.trend.az | 1

AB Liderler Zirvesi’nin ilk oturumunun sonunda AB Konseyi savunma ve güvenlik alanına ilişkin bir sonuç bildirgesi yayımladı.

Yakın dönemde meydana gelen terör saldırılarının kınandığı bildirgede, bu saldırıların AB düzeyinde güvenlik ve savunma alanında iş birliğini geliştirme kararlılığını artırdığı kaydedildi.

Bildirgede, terörle mücadele alanında atılacak adımlar, sanal ortamda radikalleşmenin yaygınlaşmasını önleme, terörün mali kaynaklarını engelleme, hızlı bilgi ve istihbarat paylaşımını artırma olarak listelendi.

Sanal ortamda terörist saldırıları teşvik edecek içeriğin anında tespit edilmesini ve silinmesini sağlayacak yeni teknolojilerin geliştirilmesi gerektiği kaydedilen bildirgede, bunun AB düzeyinde yasal düzenlemelerle destekleneceği belirtildi.

Bildirgede, teröristlerin aralarında gizlice haberleşmesinin engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasının, bu çerçevede terör ve ciddi suçlarla mücadele etmek için bilgi erişiminin teminat altına alınmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Avrupa genelinde giriş-çıkışları kontrol etmek ve dış sınırların denetimini sağlamak için bir Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetki Sistemi’nin kısa süre içinde kurulacağı vurgulanan bildirgede, yabancı terörist savaşçılar hakkında bilgi paylaşımının hızlandırılması gerektiğine işaret edildi.

Bildirgede, Avrupa’da yetişmiş saldırganların teşkil ettiği tehdidi bertaraf etmek için yasal önlemler alınması gerektiğine karar verildiğinin altı çizildi.

AB Konseyinin bölge ile ötesinde birliğin ve vatandaşların barışını, istikrarını korumak üzere dış güvenlik ve savunmada iş birliğini güçlendirme taahhüdünü yinelediği belirtilen bildirgede, Atlantik ötesi ilişkiler ve AB-NATO iş birliğinin birlik güvenliği açısından kilit öneme sahip olmayı sürdürdüğü, bu iş birliklerinin siber, hibrit ve terör gibi gelişen güvenlik tehditlerine yanıt verilmesini sağladığı ifade edildi.

Bildirgede, AB’nin savunma alanındaki ortak araştırma, kapasite ve operasyonları güçlendirme çabalarını artırması gerektiği vurgulanarak, AB Komisyonunun Avrupa Savunma Fonu kurulması teklifinin olumlu karşılandığına ve bunun hızla hayata geçirileceğine işaret edildi.

AB üyesi ülkelere, bu savunma fonundan faydalanarak ortak projeler ve satın alımlar gerçekleştirmeleri çağrısında bulunulan bildirgede, AB’nin muharebe gruplarının masrafının daimi olarak ortak bütçeden karşılaması konusunda uzlaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA