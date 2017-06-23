Премьер Ирака рассказал, когда объявят об освобождении Мосула

2017-06-23 06:32 | www.trend.az | 4

Иракский премьер Хейдар аль-Абади заявил, что в течение нескольких дней будет объявлено об освобождении Мосула, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Samuria.

"Это вопрос нескольких дней, когда мы объявим об освобождении Мосула полностью", — приводит телеканал слова аль-Абади.

Иракский премьер добавил, что власти планируют заняться реконструкцией разрушенных ИГ памятников истории — руин древних городов Нимруд и Хатра, а также минарета аль-Хадба в мосульской мечети ан-Нури. Он был известен как местная Пизанская башня до того, как террористы взорвали мечеть и минарет в минувшую среду.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.