В Азербайджане учащиеся 9 и 11 классов сдают выпускные экзамены

2017-06-23 07:30 | www.apa.az | 4

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит сегодня централизованные выпускные экзамены для учащихся в 9 и 11 классах средних общеобразовательных учреждений Ходжавенда, Гянджи, Дашкесана, Гейгеля, Самуха, Хызы, Мингячевира, Нафталана, Геранбоя, Шеки, Огуза, Агджабеди, Гейчая, Уджаря, Агдашя, Исмаиллы, Имишли, Физули, Бейлагана, Сабирабада, Саатлы, Лянкярана, Астары, Лерика, Масаллы, Хачмаза, Шабрана и Сиязана.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, в экзаменах запланировано участие 57088 учащихся (9 класс – 31715 человек, 11 класс - 25373).

Участвующие в экзаменах ученики могут распечатать «Пропускные листы» постпредством интернета. Кроме пропускного листа учащимся предоставляют памятную книжку, в которой указаны правила поведения на экзамене и другая важная информация.

Для учеников 9 класса экзамен начнется в 10:00, 11 класса в 15:00.