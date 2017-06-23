МИД КНДР выразил озабоченность учениями бомбардировщиков США в небе над Южной Кореей

2017-06-23 07:31 | www.trend.az | 4

КНДР считает "безрассудной военной акцией" учения двух стратегических бомбардировщиков США B-1B, проходившие 20 июня в небе над Южной Кореей, заявил представитель МИД Северной Кореи, передает ТАСС со ссылкой на газету "Нодон синмун".

Самолеты имитировали нанесение ударов по объектам Корейской народной армии. По данным дипломата, Пентагон решил проводить такие учения с участием B-1B "не реже одного раза в месяц".

В результате, отмечается в заявлении, "по вине США, повышающих уровень военной угрозы в отношении КНДР, ситуация на Корейском полуострове резко обостряется".

Представитель МИД предупредил, что Пхеньян "ответит на военную истерию США мерами по укреплению ракетно-ядерного потенциала".

Информационное агентство ЦТАК в свою очередь рассматривает как "грубую провокацию" решение Республики Корея, США и Канады провести 23-25 июня совместные военно-морские маневры в районе южнокорейского острова Чеджудо. В них примут участие эсминец "Юльгок Ли И", оснащенный системой раннего обнаружения Aegis, самолет-разведчик P-3C Orion, американские многоцелевые вертолеты Lynx и MH-60R, два канадских фрегата и противолодочные вертолеты SH-3.

По сведениям ЦТАК, программа этих нацеленных против КНДР учений предусматривает отработку совместных действий по перехвату баллистических ракет, проведение операции по морской блокаде народной республики и боевые стрельбы корабельной артиллерии.