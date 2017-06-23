К осени Иран планирует завершить строительство двух участков в рамках проекта "Север–Юг"

2017-06-23 08:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - К сентябрю в Иране планируется завершить строительство двух участков железной дороги в рамках проекта "Север-Юг", сказал Trend глава "Иранских железных дорог" Саид Мохаммадзаде.

По словам собеседника агентства, речь идет об участках Газвин-Решт протяженностью 162 километра и Астара (Иран) - Астара (Азербайджан) протяженностью десять километров.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

"Еще один участок транспортного коридора – Решт-Астара (175 километров) – планируется завершить в течение трех лет с помощью привлеченного у Азербайджана кредита. Переговоры о финансировании строительства этого участка уже находятся на финальной стадии", - сказал глава "Иранских железных дорог".

Строительство участка Решт-Астара обойдется Ирану в 1,1 миллиарда долларов, часть из этих средств, 500 миллионов долларов, планируется привлечь в качестве кредита у правительства Азербайджана.

Как отметил Мохаммадзаде, в течение последних четырех лет Иран ежегодно инвестировал один миллиард долларов в железнодорожные проекты, а в последующие пять лет планирует вкладывать около 1,5-2 миллиарда долларов ежегодно.

По его словам, сегодня Иран фокусируется на железнодорожных грузоперевозках. Он затронул еще один железнодорожный проект, который призван соединить Казахстан и Туркменистан с иранским портом Бандар Аббас в Персидском заливе. Мохаммадзаде отметил, что в прошлом году грузоперевозки по этому маршруту достигли трех миллионов тонн, а после определенной модернизации достигнут 10 миллионов тонн.

(Авторы: Азад Гасанли, Далга Хатыноглу)

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