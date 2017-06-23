Стали известны требования арабских стран к Катару

2017-06-23 08:35 | www.trend.az | 4

Четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть турецкую военную базу и ликвидировать спутниковый телеканал "Аль-Джазира", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список требований к эмирату.

Составители списка настаивают также, чтобы Катар прекратил натурализацию их граждан и экспатриировал уже находящихся в эмирате. От Дохи требуют выдачи всех лиц, разыскиваемых в четырех странах по обвинению в терроризме и предоставлении подробного отчета о финансировании иностранных деятелей оппозиции.

Кроме того, Катар должен выплатить компенсацию, размер которой не уточняется. На выполнение всех требований дается 10 дней, говорится в документе.

Пятого июня ОАЭ, Египет, Бахрейн и Саудовская Аравия обвинили Доху в поддержке международного терроризма и разорвали отношения. В дальнейшем Маврикий, Мальдивы и Мавритания также решили прекратить дипломатические связи с Катаром, а Джибути и Иордания снизили уровень диппредставительств. Кувейт и Оман воздержались от каких-либо мер в отношении Катара.