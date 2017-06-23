В Лас-Вегасе наложен арест на здание торгового центра Тельмана Исмайлова

2017-06-23 09:11 | www.oxu.az | 3

На здание торгового центра площадью семь тысяч квадратных метров, принадлежащее бывшему владельцу Черкизовского рынка, основателю группы АСТ бизнесмену Тельману Исмаилову, наложен арест в Лас-Вегасе по иску Банка Москвы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет в пятницу газета «Коммерсант».

Отмечается, что в настоящее время долг Исмаилова перед Банком Москвы достигает 19 миллиардов рублей.

«В американском Лас-Вегасе наложен арест на здание торгового центра, принадлежащее российскому бизнесмену Тельману Исмаилову. Обращаясь в американский суд, Банк Москвы (входит в группу ВТБ) обвинил экс-хозяина Черкизовского рынка Исмаилова в мошенничестве: перестав обслуживать кредиты в России, он организовал вывод полученных средств за границу, в том числе в США, где они были использованы на приобретение недвижимости на его родственников», - говорится в материале.

«Суд, наложив обеспечительные меры на торговое заведение, предоставил стороне ответчиков время, чтобы они ответили на претензии кредитора», - говорится в сообщении.

Подмосковный арбитраж в марте признал Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Первую процедуру банкротства Исмаилова — реструктуризацию долгов — суд в августе 2016 года ввел по заявлению БМ-Банка, входящего в группу ВТБ.

Предприниматель Исмаилов, контролирующий группу компаний АСТ и входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

A.M.

