Число погибших при взрыве в пакистанском Кветте возросло до пяти (Обновлено)

2017-06-23 09:03 | www.trend.az | 3

09:03 (GMT+4) БАКУ /Trend/ - Пять человек погибли, 14 пострадали в результате взрыва в городе Кветта (провинция Белуджистан) в Пакистане, передает телеканал Geo TV.

Четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии.

08:53 (GMT+4) По меньшей мере четыре человека погибли, 10 пострадали в результате взрыва в городе Кветта (провинция Белуджистан) в Пакистане, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV.

Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

08:39 (GMT+4) Взрыв прогремел в пакистанском городе Кветта, не менее двух человек погибли, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным телеканала Geo TV, взрыв произошел рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан, административным центром которого является Кветта.

Телеканал сообщает о десяти раненых в результате взрыва.