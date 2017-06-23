Арабские страны передали Катару список требований

2017-06-23 09:22 | www.oxu.az | 3

Арабские страны передали Катару список требований, которые стране необходимо выполнить для нормализации отношений.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press, в частности, они ожидают, что Катар разорвёт дипломатические отношения с Ираном и закроет турецкую базу. Катар также должен закрыть телеканал Al-Jazeera.

Ранее сообщалось, что Кувейт предоставил Катару перечень требований четырёх арабских стран, но подробностей о том, что находится в списке не было.

5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. Позднее к ним присоединились власти Ливии, Йемена, Мальдив, Мавритании и Коморских Островов.

Н.О.