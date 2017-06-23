Глава МИД Коста-Рики обсудит в Баку развитие двусторонних связей

2017-06-23 10:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел и вероисповедания Коста-Рики Мануэль Гонсалес Санс находится с официальным визитом в Азербайджане.

В рамках визита глава МИД Коста-Рики встретится с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами, сообщили Trend в пятницу в МИД Азербайджана.

На встрече будут обсуждены перспективы развития двусторонних связей стран.

В начале июня глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершил официальный визит в Коста-Рику.