Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si başlıyor

2017-06-23 08:34 | www.trend.az | 1

Başkent Bakü'de düzenlenecek Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si bugün itibarile başlıyor.

Daha önceden Azerbaycan'ın ikinci kez ev sahipliği yapacağı 23-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek etap öncesinde yarışın koşulacağı sokaklar, araç ve yayalara kapatılarak piste dönüştürüldü.

Formula 1'in Azerbaycanlı organizatörü Baku City Circuit şirketine göre, yarışı 18 bin koltuklu ve 10 bini ayakta toplam 28 bin biletli seyirci izleyecek.

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.

Bir turda yaklaşık 6 kilometre mesafe katedecek F1 pilotları, 20 zorlu virajı bulunan pistte 51 tur atacak.

Formula 1 ile 10 yıllık anlaşma yapan Azerbaycan'ın, bundan sonraki 3 sezonda da Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alması kesinleşti.

En çok bilet alan ülke vatandaşları arasında Rusya, Büyük Britanya, Ukrayna, Gürcistan, Avusturya, Finlandiya, ABD ve Almanya yer alıyor