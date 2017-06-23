В Гаджигабуле «ОКА» сбила корову: Есть пострадавшие – ФОТО

2017-06-23 09:42 | www.oxu.az | 2

В Гаджигабульском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель села Исмаилбейли Тертерского района Салман Ахундов 1968 года рождения, на автомобиле марки «ОКА» сбил корову. В результате водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Находившиеся в автомобиле 4 члена одной семьи отделались легкими травмами. Им оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.

По факту ведется расследование.

A.M.

