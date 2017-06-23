Эскалация нагорно-карабахского конфликта - наглядное напоминание о неустойчивости статус-кво - пресс-секретарь ЕС

2017-06-23 10:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Недавние нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана являются «наглядным напоминанием о том, что статус-кво неустойчив», говорится в заявлении от 22 июня пресс-секретаря ЕС по внешним связям Майи Косьянчич.

ЕС ожидает «деэскалации и сдержанности, как на деле, так и на словах», отмечается в заявлении Косьянчич.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)