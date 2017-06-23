Katar'a 13 maddelik istek listesi

2017-06-23 09:21 | www.trend.az | 0

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in listesinde en dikkat çekici madde, Türkiye'nin kurduğu askeri üssün faaliyetlerine son vermesi. Öne çıkan diğer talepler ise Katar'ın bir numaralı dünya markası Al Jazeera televizyonun kapatılması ve İran'la ilişkilerin kesilmesi var.

Suudi arabistan'ın başını çektiği irili ufaklı dokuz ülkenin 5 Haziran'dan bu yana tecrit ettiği Katar'a, ilişkilerin normale dönmesi için 13 maddelik bir talep listesi sunuldu. Listeyi hazırlayan ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn.

Listedeki en dikkat çekici maddelerden biri, Türkiye'nin kurduğu askeri üssün kapatılması.

Katar'ın bir numaralı dünya markası Al Jazeera televizyonunun da yayınlarına son vermesi isteniyor.

Türkiye ile birlikte Doha yönetiminin yanında saf tutan İran'la ilişkilerin kesilmesi de bir başka madde.

Liste Kuveyt aracılığıyla Katar'a iletildi ve 10 gün süre verildi.

İlk Türk askerleri dün ulaştı

Türkiye'nin Katar'a gönderdiği ilk askerler, dün Doha'ya vardı ve Genelkurmay Başkanlığı askerlerin fotoğraflarını paylaştı. Ankara'nın planına göre, Doha'daki üste yaklaşık 3 bin asker bulunacak.

Doha yönetimi, bu hafta içinde yaptığı açıklamada taleplere boyun eğmeyeceğini net şekilde ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın düğmeye basmasıyla harekete geçen Suudi Arabistan'ın başını çektiği blok, yaklaşık yirmi gündür Katar'ı yalnızlaştırmış durumda. Ülkenin tüm hava, deniz ve kara sınırları kapatıldı, bütün diplomatik ilişkiler koparıldı. Hatta Suudi Arabistan Katarlı çiftçilere ait develeri bile sınır dışı etti.