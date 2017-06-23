Открывается автобусный рейс Баку-Батуми

2017-06-23 10:02 | www.apa.az | 2

С 26 июня по понедельникам, средам и пятницам будет действовать автобусный рейс Баку-Батуми.

Как сообщили АПА-Экономикс в Бакинском международном автовокзале, автобусы будут отбывать из Баку в 18:00 по бакинскому времени и прибывать в Батуми в 9:00 следующего дня. Стоимость билета составляет 40 манатов. Билеты для детей до 5 лет бесплатно, от 5 до 10 лет – с 50%-ной скидкой. В будущем возможны ежедневные рейсы с учетом плотности пассажиропотока.

Автобусы оснащены кондиционерами и системой wi-fi. Пассажирам рекомендуется приобретать билеты заранее.