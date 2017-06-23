На фронте неспокойно

2017-06-23 09:54 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60-миллиметровые минометы (1 снаряд), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района, в селах Мосесгех, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гызылгаджилы Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Н.О.

