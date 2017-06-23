Samsung Wind-Free™ – Нет ветра. Нет причин для беспокойства

2017-06-23 10:00 | www.oxu.az | 2

Уже совсем скоро нас ожидает жара, а многие уже объявили открытым сезон кондиционеров.

Кондиционер уже давно стал частью нашей повседневной жизни, но обычно мы подстраиваемся под возможности и функции сплит-системы. Часто регулируем температуру в зависимости от того, сильно ли в комнате, холодно или жарко, жертвуем удобным диваном потому, что кондиционер «дует» прямо на него и не простудившись, на нем не посидишь. А родители частенько остаются без сна, чтобы регулировать поток холодного воздуха и температуру в комнате малыша, ведь дети особенно чувствительны к перепадам температуры.

Как гласит веселый ролик на официальном Youtube канале Samsung, посвященный новым «безветренным» кондиционерам «Nowind. Noworries - Нет ветра. Нет причин для беспокойства». Новые кондиционеры от Samsung работают на базе инновационной технологии Wind-Free™. Данная технология обеспечивает 2-ступенчатое охлаждение 2-Step Cooling, в первую очередь воздух в помещении охлаждается в режиме быстрого охлаждения Fast Cooling, а затем автоматически переходит в «безветренный» режим Wind-Free для поддержания температуры.

В режиме Wind-Free™ воздух в комнате охлаждается по средству распределения через 21000 микроотверстий, поэтому вы практически не ощущаете движения холодного воздуха. Таким образом, в комнате обеспечивается климатический баланс, и вы всегда находитесь в комфортных условиях, без мест локального холода, «дующих» на вас направленных прямых потоков холодного воздуха и без необходимости менять настройки. Инновационной является не только технология работы новых кондиционеров, но и их форма. Уникальная треугольная конструкция позволяет рассеивать холодный воздух по всему помещению вне зависимости от места расположения сплит-системы.

Благодаря увеличенному отверстию приема кондиционер охлаждает больший объем воздуха, а при помощи оптимальной ширины и угла выходного отверстия, а также дополнительных v-образных направляющих и большого вентилятора, новые модели быстро и эффективно распределяют охлажденный воздух по периметру всей комнаты.

8-полюсный цифровой инвертор, которым оснащены новые модели кондиционеров Samsung, обеспечивает охлаждение пространства комнаты на 43% быстрее и потребляет всего 32% электроэнергии, используемой обычными моделями. Он поддерживает нужную температуру в течение длительного времени без частого выключения и включения, не вызывая перегрузку, поэтому Samsung Wind-Free™ намного тише, долговечнее и эффективнее. За энергопотреблением кондиционеров теперь можно следить и со своего смартфона с помощью приложения Smart Home благодаря Wi-Fi модулю. Более того, через интернет соединение можно удаленно управлять функциями сплит-системы: включать/выключать, настраивать температуру. Забыли выключить кондиционер и отправились на прогулку? Не беда, теперь его можно отключить прямо с вашего смартфона, где бы Вы ни находились!

Новые кондиционеры SamsungWind-Free™, также заботятся о Вашем здоровье. Крошечные частицы пыли в воздухе могут попасть в ваши легкие, но Easy Filter Plus на Samsung Wind-Free™ поддерживает чистоту воздуха, задерживая пыль и аллергены.

Фильтр полностью фильтрует весь воздух, а технология Virus Doctor очищает воздух от вирусов и бактерий почти на 99%. Чистится Easy Filter Plus тоже очень легко. Благодаря удобному расположению снаружи сверху, его можно легко вынуть, очистить и установить обратно - без открывания крышки.

Подробную информацию о кондиционерах Samsung можно получить в сети магазинов Baku Electronics.