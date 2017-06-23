Катар высоко оценивает позицию Турции по урегулированию кризиса вокруг страны – МИД

2017-06-23 10:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Катар высоко оценивает позицию Турции по урегулированию кризиса вокруг страны, сказал глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Об этом сообщают в пятницу катарские СМИ.

Турция с самого начала выступает за диалог в решении кризиса между рядом арабских стран и Катаром, сказал он.

Глава МИД также отметил, что для решения существующего кризиса Катар должен знать его причины.

«Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты до сих пор не предъявили Катару каких-либо официальных претензий», - сказал Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к скорейшему урегулированию данного кризиса. По его словам, противостояние не подобает исламскому миру, а все вопросы можно урегулировать путем диалога. В связи с этим турецкий лидер привлек внимание к позиции Саудовской Аравии. Эрдоган назвал Эр-Рияд «ключом к решению нынешнего кризиса в Персидском заливе».

Ранее арабские СМИ сообщали, что Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список требований к эмирату. Эти страны требуют от Катара разорвать дипотношения с Ираном, закрыть турецкую военную базу и спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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