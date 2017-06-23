Минобороны проинформировало Турцию и Израиль о пусках ракет по ИГ в Сирии

2017-06-23 10:19 | www.trend.az | 2

Командования Турции и Израиля по каналам взаимодействия были своевременно проинформированы министерством обороны РФ о пусках крылатых ракет по объектам "Исламского государства" (ИГ) в Сирии. Об этом передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

"Командования Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по каналам взаимодействия", — говорится в сообщении.

Как сообщает Минобороны, из восточной части Средиземного моря фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар" ВМФ России осуществили пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов. Подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения.