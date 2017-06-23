Raikkonen: Bakü pisti Monaco'dan farklı

2017-06-23 10:42 | www.trend.az | 0

Kimi Raikkonen, Ferrari'nin Monaco'da gösterdiği performansı Bakü'de beklememesi gerektiğini; zira pistlerin birbirinden tamamen farklı olduğunu söyledi.

Raikkonen, Ferrari'nin Monaco'da duble yapmış olması, Azerbaycan'da da aynı performansı sergileyeceği anlamına gelmediğini; çünkü Azerbaycan pistinin aynı sonucu garanti edemeyecek kadar farklı olduğunu söyledi.

Fin pilot: "Monaco'daki performansımız Azerbaycan'da kazanacağımızı garanti etmiyor."

"Azerbaycan tamamen farklı bir sokak pisti, Monaco ile hiçbir benzerliği yok."

"Ancak iyi bir araca sahibiz. Elimizden geleni yapacağız ve neler olacağını göreceğiz."

Pirelli de Bakü GP'sine, Monaco'ya getirdiğine kıyasla daha sert bir lastik getirdi.

Bunun Mercedes ile aralarındaki mücadelede bir rol oynayıp oynamayacağı sorulunca, Fin pilot: "Bilmiyorum."

"Bu sezonda aşağı yukarı her yarışta yakındık."

"Dediğim gibi, pistlerin farklı olması nedeniyle lastiklerin de farklı olması şaşılacak bir şey değil."

"Ne olacağını tahmin etmekle pek ilgilenmiyorum; ancak yakın olacağız."

Monaco'da yaşadığı problemlerden sonra Azerbaycan'da şansının dönüp dönmeyeceği sorulduğunda: "Pek sayılmaz. Şans, güvenebileceğiniz bir şey değil."

"Ne yazık ki şansımız üç yarışta iyi gitmedi."

"Kötü zamanlarda işler genelde kötü gidiyor; ancak yine de yarışları tamamlayıp puan aldık."

"Olması gereken bu değil; ama oluyor işte."

Kaynak : Motorsport