Bakan Işık açıkladı: Türkiye izin vermeyecek

2017-06-23 11:53 | www.trend.az | 1

Katıldığı canlı yayında gündemi değerlendiren Bakan Işık ABD'nin YPG mektubunu değerlendirdi . "Mektubu olumlu adım olarak görüyoruz" diyen Bakan ışık şunları söyledi;

"ABD'nin Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate aldığını göstermesi açısından önemli bir mektup. Bu bakımdan önemsiyoruz. Başlangıçta tavırları farklıydı. Türkiye'nin endişelerini dikkate almaya başladılar. Bu bakımdan olumlu bir mektup. Bu noktada kendisini yazılı olarak taahhüd altına almasını önemli buluyoruz. Mektubun gereğinin yerine getirilip getirilmediğini sahada göreceğiz. ABD daha önceden Münbiç'te verdiği sözü tutmadı. Bu bizim açımızdan yazılı bir taahhüddür. Mektubu olumlu bir adım olarak görüyorum ama uygulamanın esas olduğunu düşünüyorum.

TÜRKİYE İZİN VERMEYECEK

ABD bu işi yapmak isterse büyük oranda başarılı olur. ABD dağıttığı silahları toplamak isterse bunu yapabilir. Ama bizi oyalarsa bu iyi niyetle olaya yaklaşım anlamına gelmez. Eğer ABD ben bu silahları Rakka operasyonu ile işim bittikten sonra toplayacağım diyorsa bu işin takipçisi olacağız. Türkiye PYD'nin bölgenin şımarık çocuğu olmasına izin vermeyecek. ABD Savunma Bakanı ile çarşamba günü görüşeceğim."