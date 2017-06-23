Суд вынес решение в отношении человека, сбившего на «Porsche» молодую женщину

2017-06-23 10:30 | www.apa.az | 3

Суд вынес решение в отношении подростка, совершившего аварию на «Porsche».

Как сообщили АПА в прокуратуре Баку, суд Сабунчинского района удовлетворил ходатайство Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при ИВ Сабунчинского района о привлечении Адиля Мамедова (имя и фамилия условные) к принудительным мерам воспитательного характера. Также суд принял решение от 22 июня 2017 года отправить А.Мамедова в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Исполнение решения поручено Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при ИВ Сабунчинского района и Сабунчинскому РУП.

Отметим, 3 мая на территории поселка Бакиханов Сабунчинского района неизвестный сбил на своем автомобиле переходившую дорогу Хаялю Мамедову и скрылся с места происшествия. Х.Мамедову, помещенную в городскую больницу №3, спасти не удалось. По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 и 264 УК Азербайджана.

В результате оперативных мер был задержан несовершеннолетний Адиль Мамедов (имя и фамилия условные), совершивший ДТП на автомобиле Porsche с номерным знаком 99 BS 999. По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 263.1-3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права на управление транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана.

В отношении владельца транспортного средства - Надира Мамедова (имя и фамилия условные), давшего своему несовершеннолетнему сыну автомобиль, принято решение о привлечении его к административной ответственности по статье 335.3 Кодекса административных нарушений.