Гутерриш о возобновлении переговоров по Карабаху

2017-06-23 10:24 | www.oxu.az | 3

В ООН разделяют обеспокоенность сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с недавними нарушениями режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«Мы повторяем их (сопредседателей МГ ОБСЕ - ред.) призыв к сторонам избегать дальнейшей эскалации и рассматривать меры, которые могли бы уменьшить напряженность.

Мы также присоединяемся к сопредседателям, призывая стороны возобновить переговоры по существу, добросовестно и с политической волей. Организация Объединенных Наций готова поддержать такие усилия, если это необходимо», - говорится в заявлении генсека ООН.

Н.О.

