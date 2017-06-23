Иран выразил поддержку Афганистану в связи с терактами

2017-06-23 10:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что террористы и экстремистские группировки не придерживаются основных человеческих и моральных принципов, сообщает IRNA.

«Террористы продолжают свои преступления и зверства против человечества в любое время и в любом месте», - сказал Касеми, осуждая недавние террористические атаки в городе Гильменде, Афганистан.

Осуждая жестокий акт, Касеми выразил сочувствие афганской нации, правительству и семьям жертв.

«Иран, как всегда, стоит рядом с народом Афганистана в борьбе с бесчеловечным явлением», - сказал пресс-секретарь.

СМИ в Афганистане ранее сообщили, что около 30 человек погибли и еще 60 человек получили ранения в результате теракта в провинции Гильменд в четверг днем.

(Автор: Эльмира Таривердиева)