Azer Turk Bank будет обслуживать клиентов в выходные дни

2017-06-23 10:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С целью предоставления высококачественных банковских услуг туристам и участникам Гран-при Азербайджана «Формулы 1», проводимого в Баку, филиал Azer Turk Bank «Bakı», расположенный по адресу ул. 28 мая 64/75, будет обслуживать клиентов полный рабочий день в выходные дни 24 и 25 июня.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.