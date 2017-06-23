Минобороны выразило отношение к распространенной армянами информации о гибели 4 военнослужащих Азербайджана

2017-06-23 10:55 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в Министерстве обороны, руководство Армении в очередной раз использовало ложь и вымысел, рассчитанные на то, чтобы оправдать понесенные в последнее время потери на фронте и обнадежить находящееся в панике армянское население.

Отметим, армянские СМИ со ссылкой на так называемое «оборонное ведомство» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе распространили информацию о том, что якобы в ночь с 21 на 22 июня была предотвращена попытка спецназа Азербайджана пересечь линию соприкосновения войск. В информации также отмечалось, будто наши военнослужащие, потеряв 4 человек убитыми, были вынуждены отступить.