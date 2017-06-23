В 2017 г рынок труда Азербайджана примет 105 тыс молодых людей - министр

2017-06-23 11:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В 2017 году рынок труда Азербайджана примет 105 тысяч молодых людей, сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов в интервью Бюро Международной организации труда (МОТ) для стран Восточной Европы и Центральной Азии.

"Конечно, с одной стороны хорошо, когда вы имеете 27 процентов населения в возрасте от 14 до 29 лет, с другой стороны – их надо обеспечить работой. Только в этом году на рынок труда поступает примерно 105 тысяч молодых людей. Для такой страны как Азербайджан с населением в 10 миллионов человек это очень много – примерно один процент. Их надо обеспечить работой. Что еще осложняет ситуацию – то, что мы 70 лет жили в социалистическом обществе. И все думали, что рабочие места для них должно создать государство", - сказал министр.

По словам Муслимова, на сегодня 71,6 процента населения страны находится в работоспособном возрасте.

"Абсорбировать такой огромный ресурс экономика Азербайджана просто не в состоянии. И надо будет этот ресурс "экспортировать" на российский или турецкий рынки труда. Для любой экономики затруднительно обеспечить занятость 71,6 процента населения. Это очень трудно", - отметил он.

Муслимов подчеркнул, что для помощи в обеспечении молодёжи работой правительство создало новое агентство по профессионально-техническому обучению.

"После Советского Союза распалась эта система и у нас малая часть тех ПТУ, которые тогда остались. А сейчас мы уже заново идем по этому пути, возрождаем старые традиции, делаем профтехобразование одной из ведущих областей обучения. Я думаю, что молодые ребята будут туда идти. Например, скоро у нас начнет осуществляться вторая фаза большого проекта разработки газоконденсатного месторождения «Шах Дениз-2» по добыче природного газа. Под этот проект будет открыто около 36 тысяч новых рабочих мест. Главная часть этих мест именно рабочие [специальности] – точечная сварка под водой. А у нас таких специалистов пока не готовят. Поэтому мы должны уделять внимание именно профессионально-техническому обучению нашей молодежи", - сказал министр.

Глава минтруда напомнил, что в Азербайджане на сегодня действуют два региональных центра по профтехобразованию и переобучению.

"Мы планируем открыть еще восемь центров по всей стране, по всем регионам. Там мы будем обучать рабочим специальностям", - добавил он.

(Автор: Азад Гасанли)