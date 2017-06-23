Президент Азербайджана принял участие в церемонии открытия воинской части Внутренних войск в Ширване

2017-06-23 11:10 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия воинской части Внутренних войск МВД в городе Ширван.

Как сообщает АПА, министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов отдал рапорт президенту.

Президент был проинформирован о том, что строительство нового здания воинской части началось в 2012 году и завершилось в мае 2017 года. На территории части, площадь которой 8,5 га, построены штаб, казармы, столовая, медицинский пункт и другие здания.

В фойе штаба установлен фотостенд, отражающий внимание и заботу Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева об армии.

Глава государства также посетил казарму. В отвечающей современным стандартам казарме созданы все условия для проживания и отдыха солдат.

Затем глава государства ознакомился с техникой, арсеналом воинской части, а также с условиями, созданными в столовой.