Стали известны нерабочие дни в связи с праздником Рамазан

2017-06-23 11:20 | www.apa.az | 3

Согласно решению Кабинета министров от 25 ноября 2016 года о «Праздниках Новруз, Рамазан и Гурбан в 2017 году» 26 и 27 июня в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан.

Как сообщает АПА, в этом году праздник Рамазан в Азербайджане совпал по времени с 26 июня – Днем Вооруженных сил.

Согласно Трудовому кодексу, в связи с этим 28 июня также будет нерабочим днем.

Таким образом, в стране 5 дней (24, 25, 26, 27, 28 июня) люди будут отдыхать.