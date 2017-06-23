Мэй пообещала не заставлять граждан стран ЕС покидать Великобританию после Brexit

2017-06-23 10:46 | www.oxu.az | 3

Премьер Великобритании Тереза Мэй в ходе саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе заверила, что не будет заставлять граждан стран Евросоюза покидать территорию ее страны после Brexit.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают в четверг европейские СМИ со ссылкой на источники в британском правительстве.

В то же время, она предупредила, что после Brexit все спорные вопросы в Великобритании, касающиеся прав граждан стран ЕС, будут решаться британскими судами, а не Судебной палатой Европейского союза.

Н.О.