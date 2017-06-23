Государственный Azer Turk Bank будет обслуживать клиентов в выходные дни

2017-06-23 10:50 | www.oxu.az | 3

С целью предоставления высококачественных банковских услуг туристам и участникам Гран-при Азербайджана «Формулы 1», проводимого в Баку, филиал «Bakı» Azer Turk Bank, расположенный по адресу ул. 28 Мая, 64/75, будет обслуживать клиентов полный рабочий день в выходные дни 24 и 25 июня.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка, акционером которого является государство, можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.