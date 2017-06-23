Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части Внутренних войск в городе Ширван (ФОТО)
2017-06-23 11:05 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии воинской части Внутренних войск министерства внутренних дел, расположенной в городе Ширван.
Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов отдал рапорт главе государства.
Глава государства посетил солдатскую казарму.
Затем Президент Азербайджана ознакомился с вооружением и техникой Внутренних войск.
Далее глава государства ознакомился с условиями, созданными в столовой для солдат воинской части.
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