Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части Внутренних войск в городе Ширван (ФОТО)

2017-06-23 11:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии воинской части Внутренних войск министерства внутренних дел, расположенной в городе Ширван.

Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов отдал рапорт главе государства.

Глава государства посетил солдатскую казарму.

Затем Президент Азербайджана ознакомился с вооружением и техникой Внутренних войск.

Далее глава государства ознакомился с условиями, созданными в столовой для солдат воинской части.

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