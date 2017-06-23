ФРС: Крупнейшие банки в США смогут выдержать сильную рецессию

2017-06-23 11:38 | www.apa.az | 4

Крупнейшие банки, работающие в США, имеют сильный уровень капитала и смогут продолжать кредитование даже в условиях суровой рецессии.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС). В этом году Федрезерв проводил проверку 34 банков по сравнению с 33 в прошлом году, в список добавился CIT Group.

Их совокупный убыток составит 383 млрд. долларов в рамках сценария, который ФРС назвала «крайне неблагоприятным»: безработица на уровне 10%, падение рынка коммерческой недвижимости на 35% и стрессовая ситуация на кредитных рынках.

Как отмечается в сообщении ФРС, банки создали более значительные «подушки безопасности» против спадов, подобных тому, который был во время финансового кризиса 2008 года.

В прошлом году все банки, кроме Deutsche Bank и Banco Santander, успешно прошли второй раунд и получили разрешение на выплаты.