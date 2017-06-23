Ежегодные поступления в госбюджет от рекламы могут увеличиться в 10 раз

2017-06-23 11:39 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, на заседании обсуждалось внесение изменений в законы «О государственной пошлине» и «О рекламе». Авторы этого проекта - члены комитета Вахид Ахмедов и Али Месимли.

В.Ахмедов заявил АПА-Экономикс, что изменения в законы «О государственной пошлине» и «О рекламе» связаны с созданием Государственного рекламного агентства и будут служить развитию рекламного рынка.

«Рекламный рынок города Баку фактически был под контролем Исполнительной власти. В течение года от рекламы в государственный бюджет поступает 50-55 миллиона манатов. Но по нашим расчетам, ежегодные поступления в госбюджет от рекламы могут увеличиться до 450-500 миллионов манатов. Как видим, в этой области есть серьезные недостатки».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июня подписал указ о создании Государственного рекламного агентства. Публичное юридическое лицо «Государственное рекламное агентство Азербайджана» создается с целью размещения рекламных носителей в открытом пространстве на территории страны, осуществления контроля и единого регулирования в сфере производства (изготовления) и распространения рекламы, предусмотренной для размещения на этих рекламных носителях.