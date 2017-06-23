Минобороны прокомментировало информацию о гибели 4 военнослужащих

2017-06-23 10:54 | www.oxu.az | 2

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало распространенную армянами информацию о гибели четырех военнослужащих азербайджанской армии.

Как сообщили Oxu.Az в Минобороны, военное руководство Армении в очередной раз прибегло к сфабрикованной лживой информации, пытаясь таким образом оправдаться за недавние потери и неудачи на фронте и успокоить живущее в ужасе армянское население.

Отметим, что армянская пресса со ссылкой на так называемое «министерство обороны» сепаратистского режима распространило новость о том, что в ночь с 21 на 22 июня на линии фронта спецподразделения азербайджанской армии попытались перейти линию соприкосновения, но вынуждены были отступить, потеряв четырех человек.

A.M.

