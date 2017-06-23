В Туркменистане удалось повысить доверие к национальной денежной единице - президент

2017-06-23 11:07 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Практические шаги, осуществленные в рамках денежной реформы Туркменистана, позволили повысить доверие к национальной денежной единице, подкрепленной валютными резервами, сказал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на совещании с представителями финансово-банковского блока, сообщает в пятницу национальный телеканал "Алтын Асыр".

Эти факты неоднократно отмечались авторитетными финансовыми структурами, продолжил глава государства, приведя в качестве наглядного примера оценку экспертов Международного валютного фонда.

"Стратегической целью монетарной политики Туркменистана является обеспечение стабильного денежного обращения, содействующего дальнейшему экономическому росту и повышению благосостояния народа", - сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Наряду с поддержанием низкого уровня инфляции и проведением эффективной валютной политики, это предусматривает совершенствование структуры денежно-кредитной базы, создание оптимальных условий для развития рынка ценных бумаг и страхового рынка, широкое внедрение безналичной платёжной системы.

Как отметил туркменский глава, в последние годы в стране обеспечена устойчивость покупательной способности маната, интенсивно наращиваются объемы кредитных ресурсов, сохраняются ликвидность банковских активов и курс на финансовое стимулирование приоритетов развития реального сектора экономики.

В числе приоритетных векторов предстоящей работы было обозначено увеличение объемов кредитования, и, в первую очередь, инновационных проектов по производству импортозамещающих товаров в соответствии с государственными программами.

В контексте «Государственной программы развития банковской системы на 2011-2030 годы» планируется активно проводить комплексную работу по наращиванию капитализации банков, расширению объёмов безналичных платежей, кредитованию среднего и малого предпринимательства, ипотечному кредитованию.

Президент Туркменистана указал на необходимость планомерно работать над поэтапным сокращением доли наличных денег за счёт внедрения и развития систем электронных платежей.

Акцентировав внимание на необходимости проведения активной работы по развитию рынка ценных бумаг, глава Туркменистана в качестве основных мероприятий в этой области определил мобилизацию финансовых ресурсов в целях расширения масштабов социально значимых проектов.

Туркменистан взял курс на постепенный переход к рыночной экономике, что получило отражение в Конституции. На данном этапе осуществлен ряд мероприятий: деноминация нацвалюты, в 2014 году страна перешла к международным стандартам бухгалтерского учета.

В начале 2015 года Центральный банк Туркменистана установил официальный курс национальной валюты 3.50 маната за $1, который до сих пор сохраняется. Прежний курс в 2,85 маната за $1 продержался в Туркменистане без изменения с 2008 года.

На данном этапе создается нормативно-правовая база, сформированы товарно-сырьевая, валютная биржи, биржа труда, создаются условия для свободной оптовой торговли.

Поставлены цели по созданию в стране и других институтов рыночной инфраструктуры, товарного рынка, фондового рынка, рынка ценных бумаг, информационных, консультативных и аудиторских центров.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа - импортерами являются Китай и Иран. В то же время Россия - традиционный покупатель в 2016 году прекратила закупки туркменского газа, после чего были введены ограничения по конвертации валюты.

(Автор: Гусейн Гасанов)