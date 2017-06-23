В Баку стартовала практическая сессия автогонок в классе FIA Formula-2 (ФОТО)

2017-06-23 11:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку стартовала практическая сессия автогонок в классе FIA Formula-2.

В соревнованиях принимают участие 20 гонщиков, представляющих 10 команд.

Сегодня в Баку стартует восьмой этап чемпионата мира Формулы-1 - Гран-при Азербайджана.



Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.



Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.



Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.



(Автор: Анвар Мамедов)