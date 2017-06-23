Чехия готова вступить в еврозону

2017-06-23 11:53 | www.apa.az | 3

Чехия готова перейти на единую европейскую валюту и вступить в еврозону.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава Чешского национального банка Йиржи Руснок. По его словам, до принятия евро было бы желательно уменьшить разницу между доходами чехов и жителей еврозоны. Ранее власти страны официально заявляли о намерении перейти на использование евро, однако дата этого шага не называлась.

По оценкам Министерства финансов, цены в Чехии составляют примерно 60% от показателей стран еврозоны. Двадцать лет назад они были на уровне 35%. Средняя годовая зарплата чехов в 2014 году составляла около 345 тыс. крон, то есть 37% от среднего показателя ЕС (930 тыс. крон). При этом две трети работников в Чехии получают зарплату ниже средней.

ВВП Чехии по итогам 2016 года увеличился на 2,5% после повышения на 4,5% годом ранее. Как ожидают эксперты, в 2017 году темпы роста экономики останутся примерно на прошлогоднем уровне.