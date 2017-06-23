Председатель Государственного таможенного комитета принял граждан в Огузе

2017-06-23 11:59 | www.apa.az | 3

В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти, 23 июня в 10:30 председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев принял граждан в Огузе.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГТК, на приеме были выслушаны обращения жителей Огузского, Шекинского, Мингячевирского, Габалинского районов, касающиеся только таможенных вопросов. Наибольшее количество обращений было по поводу приема на работу, положения таможенно-пропускных пунктов, импорта, экспорта товаров и документации в связи с этим.

В ходе встречи А.Алиев дал руководителям соответствующих структур поручения по решению поднятых вопросов. Некоторые вопросы были решены на месте. Вопросы, не входящие в полномочия ГТК, были зарегистрированы для передачи по назначению.