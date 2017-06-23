Президент на открытии новой воинской части - ФОТО

2017-06-23 11:05 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев 23 июня принял участие в открытии новой воинской части внутренних войск министерства внутренних дел в городе Ширван.

Как передает Oxu.Az, министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов отрапортовал президенту.

Главе государства сообщили, что на территории воинской части проведена широкая работа по благоустройству, заложены полосы озеленения.

Н.О.

