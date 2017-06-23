Трамп определился с кандидатурой на пост посла США в Великобритании

2017-06-23 11:10 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп решил предложить на пост посла в Великобритании владельца команды по американскому футболу New York Jets Роберта Вуда Джонсона.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Белый дом.

«Президент объявил о намерении выдвинуть кандидатуру… Джонсона на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Великобритании и Северной Ирландии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Джонсон свыше 30 лет возглавляет частную компанию по управлению активами, носящую его имя.

Кандидатура Джонсона должна пройти утверждение в американском сенате.

Н.О.