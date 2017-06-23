Визит главы МИД Коста-Рики в Азербайджан: Баку берет курс на сближение с регионом Латинской Америки

2017-06-23 11:18 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Баку, успешно проводящий независимую политику в своей новейшей истории, уже давно сделал верную ставку на развитие двусторонних отношений с различными странами из разных регионов мира. Наглядным примером стратегии налаживания взаимовыгодных связей с рядом государств Латинской Америки стали укрепляющиеся отношения Азербайджана и Коста-Рики. Количество визитов высокопоставленных лиц говорит само за себя: совершенный 20 октября 2015 года официальный визит министра иностранных дел и вероисповедания Коста-Рики Мануэля Гонсалеса Санса в Азербайджан стал важной вехой укрепления двусторонних отношений. Множество документов по укреплению сотрудничества было подписано и во время июньского визита азербайджанского министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова в столицу Коста-Рики Сан-Хосе.

В рамках визита министры организовали расширенную встречу и провели политические консультации в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, по созданию механизма политических консультаций между министерствами, подписанном в Нью-Йорке 16 сентября 2002 года.

Не прошло и месяца, и министр иностранных дел Гонсалес Санс вновь находится с официальным визитом в Азербайджане.

У двух стран действительно есть много общих сфер для сотрудничества. Особенно важно это с точки зрения, что Азербайджан будет и дальше углублять отношения с Коста-Рикой и на международной арене в рамках взаимодействия друг с другом на полях различных международных организаций.

Во время июньской встречи в Сан-Хосе, главы МИД обеих стран обсудили встречи в кулуарах крупных международных событий и высоко оценили сотрудничество и последовательную практику взаимной поддержки в рамках международных организаций.

Кроме того, потенциал товарооборота между двумя странами явно не использован в полной мере и сегодня обе стороны могут приложить усилия к тому, чтобы привести эти цифры к необходимой отметке.

За 20-лет прошедших с установления дипломатических отношений между Коста-Рикой и Азербайджаном, два государства планомерно развивали отношения и политический диалог, что способствовало активизации взаимных визитов, играющих огромную роль для укрепления связей дружбы и сотрудничества между Коста-Рикой и Азербайджаном.

Важнейшим пунктом для укрепления отношений двух стран является решение Коста-Рики создать посольство в Баку, что должно придать дополнительный импульс укреплению взаимного сотрудничества и способствовать увеличению туристического потока из Азербайджана в государство Латинской Америки.

Во время июньского визита Мамедъярова в Латинскую Америку, министры двух стран также подписали соглашение о выдаче виз владельцам дипломатических, служебных и официальных паспортов, а также договорились продолжить свои усилия по дальнейшему укреплению правовой базы между двумя странами, особенно в экономической и гуманитарной сферах.

Очень важным пунктом двусторонней повестки дня также является щекотливый вопрос влияния армянской диаспоры Латинской Америки, которое в последние годы заметно ослабевает под натиском дипломатических усилий Баку.

Последний визит министра Мамедъярова в Колумбию и Коста-Рику и прозвучавшие там заявления подтвердили тезис о том, что армянские лоббисты вновь терпят поражение на своем собственном поле.

Подписанное в Коста-Рике в июне совместное заявление двух министров, содержит весьма четкую позицию по Нагорному Карабаху.

В заявлении, в частности, отмечается поддержка суверенитета и территориальной целостности государств и важность выполнения резолюций ООН по выводу армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend