Индия расширяет сотрудничество с Азербайджаном в аграрной сфере

2017-06-23 11:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Индия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в области сельского хозяйства, сказал посол Индии в Азербайджане Санжай Рана на встрече с представителями министерства сельского хозяйства Азербайджана, которые недавно посетили Индию для изучения ее опыта в этой сфере, сообщило посольство Индии в пятницу.

Посол высказался в поддержку организации визита индийских профессионалов в сфере сельского хозяйства в Азербайджан, а также за участие азербайджанских специалистов в учебных курсах в рамках Программы индийского технического и экономического сотрудничества (ITEC) в Индии. Данная программа полностью финансируется правительством Индии. Он сообщил, что за последние годы более 120 представителей Азербайджана приняли участие в различных технических курсах в вузах Индии в рамках программы ITEC.

Рана отметил, что Индия в целом выступает за развитие крепкого, динамичного и взаимовыгодного партнерства с Азербайджаном во всех областях, а также за расширение двусторонней торговли и сотрудничества.

Визит представителей министерства сельского хозяйства в Индию был организован Всемирным банком в апреле-мае. Участники делегации посетили и ознакомились с работой ряда предприятий по всей Индии, работающие в сфере производства молочных продуктов, устойчивого управления водными ресурсами, использования нанотехнологий для строительства дорог, переработки пластмассовых отходов, а также с организациями банковского сектора и т.д. Азербайджанская делегация отметила, что их поездка в Индию была продуктивной, и будет способствовать развитию сотрудничества в сельском хозяйстве между двумя странами.

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер:@E_Kosolapova