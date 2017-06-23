В Баку задержан мужчина, который вторгся в квартиру и убил человека

2017-06-23 12:05 | www.apa.az | 3

В Баку задержан один из подозреваемых во вторжении в квартиру, убийстве, а также нанесении увечий 2 людям.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, им является Санан Мамедов (1991 г.р.).

В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению личностей и задержанию других подозреваемых.

Отметим, минувшей ночью в Баку в результате нападения группы лиц на дом был убит 1 человек, еще двое ранены. Инцидент произошел по адресу: Ясамальский район, улица Ибрагима Абилова 60 (бывшая Советская). По сообщению, в дом 50-летней Гасановой Матанат Агамалы гызы явились 4 человека, включая некоего Сянана - бывшего гражданского супруга квартирантки Алиевой Махиры Тофиг гызы 1989 г.р.

В конфликт, вспыхнувший между Сянаном и Махирой, пытались вмешаться хозяйка дома и ее 26-летний сын Гасанов Лачын Гюльбала оглу. Однако, Сянан при поддержке друзей сначала нанес ножевые ранения хозяевам дома, а затем Махире Алиевой.

Пострадавшие доставлены в клинический медцентр №1. Несмотря на усилия врачей Махиру спасти не удалось.

По факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.