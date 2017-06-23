В Ширване сдан в эксплуатацию завод по производству комплектующих к гранатомету

2017-06-23 12:21 | www.apa.az | 3

Как собщает АПА, министр оборонной промышленности Явер Джамалов проинформировал главу государства о предприятии.

Основная цель создания завода – создание оружия для уничтожения танков и самоходных артиллерийских установок, техники и бронетехники, которые оснащены системами динамической защиты, поражения живой силы врага на открытой местности и в окопах, а также организация серийного производства 4 типов боевых частей (осколочная, тандемная кумулятивная, термобарическая и инертная) к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7В2. Эти боеприпасы способны уничтожать бронетехнику и живую силу врага на расстоянии 700 метров.

Глава государства дал старт работе нового завода.

На заводе имеется 10 производственных участков, в том числе участков автоматизированного механического ремонта, термического ремонта, химической шлифовки, прессования взрывчатых веществ, сборочных участков, экспресс-лаборатория. Для производства боеприпасов на предприятии установлены 45 отвечающих современным стандартам видов оборудования производства Германии, США, Франции, Голландии, Италии, Болгарии, Австрии, Турции, Украины и Тайваня. В числе этого оборудования – программно управляемые токарные и фрезерные станки, различной силы гидравлические и механические прессы, термопластавтоматы, термо-и камерные электропечи, различные виды измерительного и испытательного оборудования. Кроме того, обеспечено приобретение 280 видов специальных и универсальных измерительных инструментов, предназначенных для контроля проведения приема-сдачи боеприпасов. На заводе созданы 170 новых рабочих мест. Всех работников инструктируют иностранные специалисты. Работающий с взрывчатыми веществами персонал, пройдя соответствующий курс, должен получить специальный сертификат. Производственная мощность завода в односменном режиме 20 тысяч комплектующих, что позволит покрыть потребность в них силовых структур.

Глава государства пожелал успехов коллективу предприятия.